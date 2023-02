Conductor de TransMilenio se metió debajo de bus para protestar: "Nos están explotando"

En la madrugada de este jueves, 16 de febrero, en el patio de TransMilenio del 20 de Julio , sur de Bogotá, al igual que en el portal del Tunal y el de Usme, se presentaron manifestaciones y bloqueos, llevados a cabo por el sindicato de los trabajadores del sistema, quienes protestan por las condiciones laborales y la falta de baños en el sistema, según confirmaron desde el mismo sindicato.

Algunos de los conductores, ante los intentos fallidos de las autoridades para normalizar la operación del sistema, han decidido meterse debajo de los buses para así aumentar su voz de protesta.

Según registraron algunos testigos, los conductores señalan que toda la situación se da debido a las condiciones laborales negativas que se vienen presentando en el interior del sistema.

"Esto es una lucha por la dignidad laboral, por el derecho a un trabajo digno, nos están explotando en estas empresas. Todo el sistema TransMilenio no piensa en la seguridad de la ciudadanía", declaró uno de los conductores desde el sueño, debajo del bus.

Publicidad

Además de resaltar la falta de interés del sistema por los usuarios, el conductor explicó que las jornadas cada vez son más extensas, pues superan las 14 horas y esto provoca que, en algunas ocasiones, tengan micro sueños y hasta sufran desmayos.

"Cuántas veces no han visto al conductor desmayarse de sueño por las jornadas laborales que nos imponen de más de 14 horas de extensión, trabajando aquí, son ocho horas laboradas, pero nos tienen 14 horas, todo el día aquí. No ascienden a la gente, no contratan el personal suficiente para que se pueda hacer el trabajo por turnos", resaltó el trabajador.

Adicional a esto, expresó que TransMilenio, pese a que no es su empleador, vive constantemente multando a los trabajadores de los consorcios, lo que hace que se les reduzcan sus sueldos de forma considerable.

Publicidad

Por último, hizo un llamado al Ministerio del Trabajo, a la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Defensoría del Pueblo y a la Personería para que los apoyen en esta situación, porque además de las malas condiciones, asegura que después de los bloqueos presentados se presentarán represalias.