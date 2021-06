Cuatro heridos durante procedimiento policial en el barrio Tintalito en Bogotá; dos son uniformados

Luego del partido entre Colombia y Ecuador en la noche del pasado domingo residentes del barrio Tintalito reportaron a un vecino que portaba un machete y escuchaba música a alto volumen en plena vía pública en aparente estado de embriaguez. Al lugar acudieron dos uniformados de la Policía.

Según el comandante de la institución en Bogotá, el general Eliécer Camacho, los patrulleros que llegaron al barrio Tintalito de la localidad de Kennedy fueron agredidos por el hombre que se encontraba el alto grado de exaltación.

“Al ser requerida esta persona arremete contra los uniformados de la Policía Nacional, quienes deben utilizar la fuerza y la taser para poder controlarlo. En esta acción, desafortunadamente, un miembro de la Policía sale lesionado con arma blanca, pero en este mismo procedimiento ciudadanos que se encontraban en un establecimiento público intentan evitar el traslado del ciudadano capturado arremetiendo contra los policías que se encontraban atendiendo el caso. Allí tenemos nuevamente otro policial lesionado”, explicó el General Camacho.

Para evitar una asonada ante la cantidad de personas civiles involucradas en los hechos, aseguró el general Camacho, que trasladaron al sitio integrantes del Esmad .

“Con el fin de evitar que nos incineraran la motocicleta de uno de los policiales que atendía el caso, pero también fueron agredidos en este mismo procedimiento policial”, indicó el comandante de la Policía de Bogotá.

Sin embargo, dos habitantes de la zona aseguraron que fueron lesionados con balas de goma que arrojó el Esmad y denunciaron hechos de abuso de autoridad, lo que generó indignación y choques con la Fuerza Pública.

Publicidad

Constancio Rodríguez, uno de los resientes heridos, narró lo ocurrido.

“A mí me lesionaron en un antebrazo y en el estómago, en la parte de la abdomen , cuatro impactos. Yo estaba saliendo del conjunto me encontraba aún en las áreas comunes, la Policía comenzó a disparar balas de goma que atravesaron las rejas del conjunto y me lesionaron”, explicó el residente que denunció lesiones.

Denuncian los vecinos del barrio Tíntala que uniformados de vigilancia habrían accionado sus armas de dotación. Frente a las denuncias de abuso de autoridad se refirió el general Eliécer Camacho.

"Se realiza una investigación interna y disciplinaria para esclarecer los hechos que está denunciando los ciudadanos del sector”, indicó el alto oficial.

El procedimiento dejó, en total, a dos uniformados heridos y dos residentes que denunciaron lesiones. El hombre, que fue denunciado por la comunidad por portar un machete en vía pública, fue detenido y dejado a disposición de la Fiscalía por los delitos de daño en bien ajeno y ataque a servidor público.