Investigan denuncia de agresión verbal contra policías heridos en hospital de Bucaramanga

El Hospital Universitario de Santander abrió una investigación para encontrar a la persona que llamó "cerdos" y "asesinos" a los policías que resultaron heridos tras los disturbios del martes en la noche en Bucaramanga.

“Hemos venido, frente a frente, con el agente de la Policía Nacional a explicarle que ,derivado de su denuncia, vamos a iniciar una investigación para determinar si efectivamente o no hubo personal del Universitario involucrado en este caso”, dijo Julián Niño, gerente del Hospital Universitario de Santander.

Según un audio que rodó en redes sociales, se escucha a un policía que reportaba a su superior que el personal médico los había tildado de “cerdos”.

“Al interior de urgencias el personal médico empezó acá a gritar que cerdos, que asesinos, para coordinar entonces el traslado del compañero del Esmad que se encuentra acá, mi mayor”, dijo el uniformado, cuya identidad se desconoce.

Sin embargo, el uniformado, en un video compartido por el Hospital Universitario de Santander, dice que no logró identificar quien fue el agresor.

“En ese momento que me encuentro en esa área, unas personas me gritan que resistencia, me gritaron ‘cerdo’, me encontraba ahí solo, no logré identificar”, comentó el uniformado.