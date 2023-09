Diego Molano exige rectificación a Gustavo Bolívar por montaje que lo señala de asesino de niños.

Una polémica se desató entre los candidatos a la alcaldía mayor de Bogotá Diego Molano y Gustavo Bolívar por cuenta de un montaje en redes que hizo entender que el exministro de Defensa era un asesino de niños.

Esta historia tiene como origen la primera valla que el candidato Gustavo Bolívar puso hace algunos días en las calles de Bogotá en la que se ve una frase en inglés “I Will Educate your Children” (Yo educaré a sus hijos), haciendo referencia a las propuestas que ha lanzado de que se debe priorizar la educación bilingüe ya que, según él, el 97 % de los habitantes de sectores populares no entienden inglés y que incluso el avanzar en bilingüismo ayudaría a reducir los índices de inseguridad.

Producto de esta valla, Bolívar recibió varias críticas que no lo bajaban de clasista o mentiroso y la respuesta del candidato fue publicar en su cuenta de X -antes Twitter- un montaje con las fotos de cada uno de sus competidores y una frase en inglés atacándolos, uno de ellos el candidato y exministro de defensa Diego Molano al que le endilgó la frase “I Will Kill Your Children” (Yo mataré a tus hijos) haciendo alusión al bombardeo ocurrido en marzo de 2021 en contra de un campamento de alias 'Gentil Duarte' y en el que al parecer murieron menores de edad.

Es por esto que el candidato le mandó una carta a Gustavo Bolívar pidiéndole una rectificación inmediata de sus señalamientos ya que el montaje en la red social ha tenido un alcance de 1.1 millones de vistas, 8.093 likes y 1.800 comentarios, lo que, según Molano, vicia el debate electoral y que Bolívar recurre al odio, la mentira y la desinformación.

Incluso Molano le reclama que esta no es una novela o un stand up comedy y que no tiene ningún fundamento para hacer esos señalamientos.

