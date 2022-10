Dos muertos y dos heridos deja accidente de SITP en el sur de Bogotá

Un bus del Sistema Integrado de Transporte (SITP) se estrelló con un vehículo particular, dejando un saldo de dos personas heridas y dos muertas.



Según el reporte preliminar, el bus perdió el control y terminó arrollando a dos peatones contra una vivienda. El hecho ocurrió en la calle 52 sur con 12 A.



El conductor del bus aseguró que el vehículo particular no respetó la señal de pare y que iba tan rápido que le hizo perder el control del vehículo de servicio público, subiéndose al andén y arrollando a los dos transeúntes.



Sin embargo, las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente.