El POT de Bogotá tiene errores y vacíos, va a terminar en muchas demandas: urbanista Fernando Rojas

El exconcejal Juan Carlos Flórez criticó el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, podría expedir vía decreto. La notmatividad plantea un cambio importante en la manera como se quiere que la ciudad crezca. Ya no se buscará que la capital siga expandiéndose hacia los bordes, con excepción de Lagos de Torca y Reverdecer del Sur, sino aprovechar todos los espacios donde se pueda construir, en otras palabras, construcciones más elevadas y aumentar la densidad.

" El POT que Claudia López expedirá por decreto es muy débil, se preparó a las volandas, está más concentrado en frases propagandísticas. Por ejemplo, 'la ciudad del cuidado', pero cuando usted va a mirar en concreto, ¿eso en qué consiste?", cuestionó Flórez.

"Aquí pierden el año tanto el Concejo de Bogotá , que demostró mayoritariamente, con brillantes excepciones, muy pocas por desgracias, su inutilidad", añadió.

En concepto del experto urbanista Fernando Rojas, es lamentable que el POT de Bogotá se dé vía decreto.

"Es muy triste para la ciudad, porque era posible un POT para Bogotá y no con apellido. Desafortunadamente el Concejo de la ciudad no lo discutió. Eso habría enriquecido. Desafortunadamente, el POT sale con errores y vacíos, incompleto. Esto va a terminar en muchas demandas, por lo que seguiremos con un POT vigente de 2004, que ya no responde a las necesidades de la ciudad y no tiene en cuenta los cambios", declaró Rojas.

En concepto de Flórez y Rojas, el POT de Bogotá expedido vía decreto se caerá por inexequible en la revisión de la Corte Constitucional.

