Carolina Durán, secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá, habló sobre la decisión de no cobrar a comerciantes, de momento, por el uso del espacio público en la capital del país en el marco del programa Bogotá a Cielo Abierto. “El problema no era la fórmula ni el cobro, sino el momento. Claramente no era ya. El momento no es ahora, hasta ahora se está reactivando”, afirmó la funcionaria. “Siempre habríamos pensado después de esa estrategia exitosa que empezó en agosto, que íbamos hasta enero únicamente, pero en la medida en que la pandemia se ha prolongado, la estrategia también”, agregó.

Según Durán, siempre las discusiones han estado abiertas y los puntos de vista se discuten en una mesa.

Escuche a Carolina Durán en Mañanas BLU: