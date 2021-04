Embarazada perdió su bebé por brutal golpiza de dos atracadores en El Tintal, Bogotá

Una enfermera embarazada, a quien atracadores ultrajaron y agredieron sin consideración con su estado, perdió su bebé en Bogotá.

El caso se registró en el sector de El Tintal, en el suroccidente de Bogotá. Según la víctima, Diana Cortés, dos delincuentes acabaron con su ilusión.

“Me subí al alimentador, me bajé y me abordaron dos sujetos. Me tomaron por la espalda, me dijeron que me callara, que no dijera nada y que fuéramos caminando normal”, declaró Cortés.

“Ahí fue donde me pegaron y me quitaron las pertenencias”, agregó.

La hija de Diana Cortés acudió al lugar donde quedó postrada y logró transportarla a un centro asistencial.

Allí, le dieron la terrible noticia. Su bebé nació sin vida. Para ella, fue el peor día de su vida.

“Allá nace la niña, pero nace muerta. Lo más posible, que haya sido por los golpes”, relató la mujer.

La enfermera clamó ayuda de las autoridades, pues ni siquiera le han recibido la denuncia.

