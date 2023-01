"En Bogotá no hubo desaparecidos": Claudia López desmiente denuncia sobre hornos crematorios

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijo que durante el paro nacional de 2021 en Bogotá, no hubo desaparecidos y mucho menos que sus cadáveres hayan sido quemados en los hornos crematorios de los cementerios de la ciudad. Todo esto luego de que Venegas, excontratista de la UAESP, dijera que entregó $1.500 millones a funcionarios de la entidad para que le adjudicaran contratos.

La alcaldesa le salió al paso a la denuncia y enfatizó que nunca hubo desaparecidos en Bogotá. Según la gobernante local, así lo comprobó una relatoría independiente, la Fiscalía General de la Nación y la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH).

“Mucho menos uso de ningún escenario para desaparecer a nadie. Lo que sí hubo fue hordas violentas financiadas con fines electorales para que vandalizaran y destruyeran”, indicó López, a través de su cuenta de Twitter.

A su vez, expresó que por esta y todas las demás mentiras “de un corrupto”, al que dice ella denunciaron desde diciembre, interpondrá las denuncias penales y acciones legales respectivas para que responda por las falsas acusaciones.

“A lo largo de mi vida he denunciado y metido a la cárcel a 68 corruptos y criminales de mafias. Cuando los denuncié siempre reaccionaron con maniobras de sicariato moral o físico. Nada me detendrá. Los enfrentaré. No les temo a ellos ni a sus bodegas ni a los oportunistas de turno”, manifestó la alcaldesa.

López finalizó su hilo de trinos en esta red social señalando que en la Alcaldía se ha identificado y denunciado a corruptos en contrataciones de basuras, relleno sanitario, cementerios, insumos salud y PTAR.

“A todos los identificamos y denunciamos nosotros. Y a todos los vamos a hacer juzgar y pagar, en defensa del bolsillo y transparencia de los bogotanos”, puntualizó la mandataria capitalina.

Se convocó una mesa de trabajo urgente

Ante el escándalo que salpica a la Unidad Administrativa de Servicios Especiales de Bogotá - UAESP, la Contraloría Distrital convocó a una mesa de trabajo urgente para conocer a fondo lasirregularidades que se habrían presentado en los contratos para la operación de los cementeriosdistritales en la capital.

A su vez, el contralor distrital, Julián Ruiz, le envió una carta dirigida a la Fiscalía para solicitar la creación de una mesa para investigar, entre las dos entidades, el contrato para la operación de los cementerios distritales y así poder entregar resultados a finales del mes de diciembre en temas financieros, administrativos y penales.

