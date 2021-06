Entregué un bulto de papa: Willymer Rincón Parra, líder de Usme señalado de apoyar a vándalos

Willymer Rincón Parra, líder de la localidad de Usme, respondió en Mañanas BLU a los señalamientos que indican que entregó elementos a quienes protagonizaron actos de vandalismo en ese sector de Bogotá, durante las violentas manifestaciones del lunes.

Rincón Parra enfatizó en que esas acusaciones son completamente falsas y aclaró que en las imágenes en las que se ve su carro estaba realizando otro tipo de actividades.

“En el momento en que se presentaron los desmanes en las protestas no me encontraba en ese lugar. Eso es completamente falso. Soy un líder de la localidad de Usme, en algún momento tuve la posibilidad de ser candidato de la Colombia Humana. En ningún momento nosotros no apoyamos ni respaldamos actos vandálicos”, puntualizó.

Rechazó el calificativo de delincuentes porque, según dijo, en las manifestaciones había gente que protestaba pacíficamente y que luego vinieron los desmanes.

Sobre las imágenes en las que se ve a un vehículo rojo entregar elementos a los manifestantes, Rincón Parra explicó que lo presta para entregar comida a una olla comunitaria.

“Ayer estaba entregando un bulto de papa. Lo entregué en el puente de la Dignidad, eso fue lo único que entregué”, puntualizó.

El líder social, sin embargo, admitió que en otras oportunidades sí ha entregado elementos de protección a los manifestantes, como cascos amarillos, una de las razones por la que la alcaldesa Claudia López señaló a integrantes de Colombia Humana de financiar a los vándalos

Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU: