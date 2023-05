“Es un reconocimiento a mi trayectoria”: gral. Sandra Hernández, nueva comandante Policía de Bogotá

La general Sandra Patricia Hernández, la nueva comandante de la Policía de Bogotá, se convirtió en la primera mujer en ocupar este importante cargo dentro de la institución. Un reconocimiento que llegó gracias a su trayectoria, según dijo en diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales.

“Es un reconocimiento que me da el director de la Policía, un voto de confianza gracias a esa trayectoria en la que me he podido desempeñar en casi todos los cargos a la par de los hombres, cargos operativos la gran mayoría del tiempo”, señaló.

La general Hernández detalló que durante 16 años estuvo en la policía judicial , en la parte operativa al grado de mayor y de ahí siguió su recorrido en algunas direcciones operativas en las escuelas de la institución, hasta llegar al rango de general y, así, ocupar el puesto en la capital del país.

¿Quién es Sandra Hernández, la primera mujer en comandar la Policía de Bogotá?

La brigadier general Sandra Hernández, quien estaba a cargo de la Policía Fiscal y Aduanera, ahora llega, por primera vez en la historia de la institución, a la comandancia de Bogotá con el reto de convertir a ciudad en una de las más seguras de Latinoamérica.

Lleva más de 30 años en la institución y dentro de su hoja de vida ha sido la subdirectora de la Policía de Tránsito, comandante de la Policía en Manizales y agregada internacional. Hernández llega en reemplazo del general Carlos Triana, quien ahora será el nuevo inspector de la Policía Nacional.

El director de la Policía, William Salamanca, destacó que la nueva comandante de la ciudad “está entusiasmada y empoderada”. Además, recalcó que llega a aplicar los acuerdos que él sostuvo con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en el consejo de seguridad que tuvieron en las últimas horas.

“En reunión con la alcaldesa López se determinó la preocupación en materia de hurto; compartimos estrategias y en los próximos días vamos a lanzar un comando élite que va a enfrentar la inseguridad desde este lunes (22 de mayo)”, destacó el general Salamanca.

