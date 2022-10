Esperamos que Procuraduría investigue a la ANLA por Cerro Matoso: ambientalistas

Grupos de ambientalistas pidieron a la Procuraduría General que investigue el papel de las autoridades ambientales, luego de la sentencia de la Corte Constitucional que estableció una condena a Cerro Matoso por su operación de minería abierta de ferroníquel en el departamento del Córdoba.



Según la Corte, esto causó un daño ambiental irreversible, además de problemas en la salud de las poblaciones aledañas, por lo que tendrá que reparar a las víctimas y realizar consultas con las comunidades, así como también solicitar una nueva licencia ambiental para continuar con la extracción del mineral.



El director del Movimiento Ambientalista Colombiano, Camilo Prieto, dijo que no se entiende por qué la ANLA permitió el daño ambiental.



“Nosotros esperamos que dentro de este proceso de investigación a Cerro Matoso participe activamente la Procuraduría, porque estamos interesados en saber cómo fue que la ANLA fue tan obsecuente con los intereses de esta empresa y tan permisiva, motivando el daño que está ocurriendo con las comunidades”, dijo.



En la sentencia de la Corte se lee: “Las actividades de inspección y vigilancia sobre CMSA han corrido por cuenta de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge -CVS-, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible”.



Y continúa: “Un examen de los diversos actos administrativos proferidos por aquéllas, pone de presente que, si bien se ha ejercido un control ambiental permanente sobre el complejo minero de CMSA, también lo es que éste no ha escapado de diversos errores y omisiones graves”.



Luego de estudios y análisis ordenados por la Corte, se determinó que las autoridades ambientales certificaron el cumplimiento de valores límite de emisión de níquel, a pesar de la inexistencia de estos en la normatividad vigente.



Además, también asegura la Corte que se corroboró el incumplimiento de Cerro Matoso a las obligaciones establecidas por las Autoridades Ambientales.



Blu Radio buscó al Ministerio de Ambiente y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Ambas entidades señalaron que aún se encuentran evaluando la sentencia de la Corte, y todavía no se pronunciarán al respecto.