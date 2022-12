Gobierno lanzó duras críticas a Peñalosa por desalojo del Campamento por la Paz

El alto consejero para el posconflicto, Rafael Pardo, rechazó el operativo de desalojo de los miembros del Campamento por la Paz instalado en la Plaza de Bolívar desde el triunfo del NO en el Plebiscito por la Paz.



A través de su cuenta en Twitter, Pardo aseguró que la actitud agresiva no es la paz que está buscando el país.



Muy mal que el campamento de paz de la plaza de Bolívar, pacifico, espontáneo y cívico, haya sido desalojado por fuerza. Esa no es La Paz. — Rafael Pardo (@RafaelPardo) November 19, 2016

Publicidad



Son constantes las críticas en las redes sociales al alcalde Enrique Peñalosa y la Policía Metropolitana de Bogotá.



“En Bogotá ganó el SI a la paz y se hizo sentir en las calles, es inaudito el desalojo del campamento por la paz que hizo Enrique Peñalosa”, escribió el concejal Hollman Morris.



La decana de la Facultad de Derecho de los Andes Catalina Botero, escribió:



“Un operativo del Esmad a las 3 de la mañana contra gente pacífica y dormida me parece un acto completamente desproporcionado”.



Incluso, Rodrigo Lara, director de Cambio Radical, se preguntó por qué la Secretaria de Gobierno no acudió al diálogo pacífico con los ciudadanos del campamento y qué peligro representaban para sacarlos así.



El abogado defensor de Derechos Humanos y representante a la Cámara por Bogotá, Alirio Uribe, anunció acciones jurídicas tras el desalojo.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Tras una reunión con Humberto de la Calle y el ministro Juan Fernando Cristo, el presidente Juan Manuel Santos anunció que el miércoles de esta semana se socializará el acuerdo de paz con el Congreso, de cara a lo que será su implementación. La decisión de cuál será el mecanismo para refrendarlo, aún no se ha tomado.



-Este sábado se conocieron detalles del operativo que permitió dar de baja a alias El Pastuso, quien, según las autoridades, era el terror de la vía entre Pereira y Quibdó, donde se dedicaba a secuestrar y a quemar vehículos.



-Bajo custodia de la Fiscalía quedaron las 3 toneladas de explosivos descubiertas en una vivienda del municipio de Piedecuesta, Santander.



-Crecen los casos de violencia en Norte de Santander. Una persona fue asesinada en Cúcuta, en la zona de frontera, mientras que en el Catatumbo aumenta el desplazamiento de habitantes de San Calixto por combates entre el Ejército y el EPL.



-Debido al mal tiempo hay varios aeropuertos cerrados y otros restringidos en el país.



-En Barranquilla a esta hora hay arroyos y emergencias por las lluvias. Un niño quedó herido después de que una palmera le cayera encima a su casa.



-Lluvias afectan el departamento del valle. Hay 28 municipios que han reportado emergencias, por deslizamientos, crecientes súbitas de ríos y fuertes tormentas eléctricas. La vía al Mar continúa taponada por derrumbes en dos tramos.



-También por lluvias está cerrada la vía entre Melgar y Girardot.



-De acuerdo con el seguimiento estricto que ha realizado la veeduría del túnel del segundo en el Quindío, estas obras no terminarían en tres meses o 75 días como solicitó el contratista Carlos Collins, sino en junio o julio de 2017.



-Un mensaje entre líneas le envió el papa Francisco al electo presidente de Estados Unidos Donald Trump, en el cual criticó la construcción de muros y generar divisiones entre la gente.



-Esta tarde se vivirá el derbi madrileño entre el Atlético y el Real Madrid, por la Liga de España. En el rentado local, Nacional y Pasto abren la jornada 20 de la Liga águila, que definirá a los 8 clasificados a los Play Off.