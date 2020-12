Hay más riesgo en una reunión familiar que en TM: Claudia López sobre aumento de capacidad al 70%

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se mostró de acuerdo con el anuncio del Gobierno Nacional de subir la capacidad del aforo del transporte público a un 70%. Según la mandataria, hay mucho más riesgo en las reuniones familiares que en TransMilenio.

Corremos mucho más riesgo en una reunión familiar en esta Navidad, en donde nos relajamos, nos quitamos el tapabocas, que en TransMilenio. Hay 2.500 personas todo el día verificando que los usuarios tengan distanciamiento, estamos usando las cámaras para ver quien está o no usando bien el tapabocas dijo.

Insistió a los ciudadanos que en época de novenas navideñas se mantengan los cuidados y sean de manera virtual “para que ese cupo epidemiológico lo puedan usar con todas las condiciones de bioseguridad el 24 o el 31 siguiendo las recomendaciones”.

La alcaldesa celebró la posibilidad de que se aumente al 70% el aforo en el transporte público.

"Celebramos la noticia, la decisión anunciada por la señora ministra que el año entrante se subirá el aforo del transporte público en todo el país. Las limitaciones de aforo que por razones de pandemia impuso el Gobierno Nacional, aunque las compartimos, obviamente han tenido un impacto económico enorme en la sostenibilidad del sistema", dijo.

Por su parte, el gerente de TransMilenio, Felipe Ramírez, dijo que "no solamente es en Bogotá, a nivel mundial existen estudios en todo el mundo que ya hablan que los sistemas de transporte no son el punto de contagio más alto. Existe una fórmula muy sencilla para que no haya contagio: ventilación e ir en silencio".