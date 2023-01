Hermano de Valentina Trespalacios reveló el último e inquietante mensaje de la DJ a su mamá

Ya son más pistas con las que cuentan las autoridades para seguir adelantando las respectivas investigaciones en torno a esclarecer las circunstancias en las que se dio el crimen de la conocida DJ Valentina Trespalacios y que tiene conmocionada a toda la ciudadanía.

Este martes, 24 de enero, Daniel Felipe Trespalacios, hermano de la artista, habló con #CaracolAhora, de Noticias Caracol, y reveló cómo fue la última conversación que sostuvo ella con su madre, a través del celular.

La última conversación y el inquietante mensaje enviado por la DJ data del pasado sábado, 21 de enero, sobre la medianoche. En esa plática, Valentina Trespalacios estaba junto a su novio en un apartamento en el norte de Bogotá.

“Ella se encontraba acostada durmiendo con este hombre en el nuevo apartamento. Ella estaba muy feliz, nos mostró su nuevo apartamento, ya estaba acostada en la cama. Después de eso no sabemos nada de ella. Dice que va a recoger su gato el día lunes a la casa de Bosa, donde vive mi mamá, pero pues no llega”, contó Daniel Felipe a #CaracolAhora.

El mismo sábado en la noche, la madre de la DJ, Laura Hidalgo, recibió un mensaje por chat que la puso en alerta, pero no para la noticia que recibieron al día siguiente. “Mami, la vida no es fácil, todo tiene un precio”, reveló el hermano de Trespalacios.

“Mi mamá lo tomó como que el man la trataba mal o algo y le dijo: ‘Hija, tú no necesitas de eso, tú no necesitas darnos más, ya nos das mucho’ (…) Mi mamá no habló más con ella”, agregó Daniel Felipe.

En Meridiano Blu, se conocieron también las acciones que ha estado llevando a cabo el hermano de la artista para recolectar pruebas y evidencias en torno al crimen. Asimismo, contó qué hallazgos han logrado.

“Hemos estado moviendo redes sociales, también nos dirigimos a las ubicaciones donde la vimos por última vez, donde se encontró el cadáver, allí miramos las cámaras de seguridad en las que vemos que es un carro gris y no se ven las personas que la tiran”, dijo.

