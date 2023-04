"Le dieron una paliza brutal; Policía está involucrada": hermano de joven muerto en estación de Suba

La familia de Juan Sebastián Arismendi, de 26 años, exige una investigación rápida después de conocer su muerte luego de ser llevado a una estación de Policía en Suba, Bogotá, el 27 de marz o, donde aparentemente recibió una golpiza. Los informes médicos del Hospital de Suba y el Simón Bolívar indicaron que el joven presentaba malas condiciones al momento de ingresar, así como heridas en el cuero cabelludo, magulladuras o hematomas múltiples y lesiones graves en todo el cuerpo.

¿Qué pasó con Juan Sebastián Arismendi?

Inicialmente, la Policía informó que el joven había sufrido una caída en el baño, pero después de los informes médicos, la propia Policía Metropolitana de Bogotá emitió un comunicado en el que señaló: "La investigación judicial fue asumida por el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación. Por su parte, el Instituto Nacional de Medicina Legal está llevando a cabo un examen para determinar la causa, la manera y el mecanismo de la muerte".

La familia de Juan Sebastián Arismendi pide justicia

Diego Cañón, hermano de Juan Sebastián Arismendi, quien murió en una estación de policía en Suba, noroccidente de Bogotá, habló en Mañanas Blu, con Néstor Morales, sobre el trágico incidente y acusó a la policía de estar involucrada en el asesinato.

“Nosotros en este momento estamos esperando el dictamen de Medicina Legal. En las estaciones de policía hay cámaras. Ellas deben decirnos qué pasó realmente. Claramente la Policía acá está involucrada, si no es de manera directa, es indirecta o por omisión”, dijo Cañón a Blu Radio.

Según el hermano de la víctima, Juan Sebastián trabajaba como auxiliar de bodega en una empresa de logística y fue acusado de hurto y de herir a un taxista, algo que, según dijo, no pudo ser comprobado.

Cañón también afirmó que la versión de la Policía sobre el incidente no es cierta y que su hermano fue asesinado a golpes en la estación de Suba.

"No creo que mi hermano se haya podido defender, porque una pelea es de dos o más personas", dijo el joven, quien además denunció que la familia no ha recibido ninguna explicación oficial por parte de la Policía y que solo han recibido un comunicado de prensa que no tiene una firma ni indica quién lo emitió.