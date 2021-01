Luego de recomendación de la Alcaldía, ¿se impondrán multas por usar tapabocas de tela en Bogotá?

En diálogo con Noticias Caracol , el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, se refirió a las nuevas medidas anunciadas para la capital del país con el fin de controlar el aumento de contagios de coronavirus en la ciudad.

Gómez habló sobre la recomendación de la Alcaldía de usar tapabocas quirúrgicos convencionales respondió si se impondrán multas por el uso de las mascarillas de tela.

“El comparendo se impone por el NO uso de tapabocas , es decir, una persona que use tapabocas de tela no recibirá comparendo, pero sí se le recomendará el uso del quirúrgico”, dijo.

Afirmó que la recomendación se hizo por la evidencia científica que demuestra la eficacia del tapabocas quirúrgico convencional para “contrarrestar el contagio entre personas”.

El miércoles, en rueda de prensa, el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, anunció nuevas medidas y recomendaciones para la ciudad de Bogotá, una de ellas: el uso de tapabocas quirúrgicos.

“Queremos hacer una recomendación a la población en general y es que empiecen a hacer uso de tapabocas quirúrgicos convencionales, esto quiere decir que los tapabocas de tela más artesanales, en este periodo, deben ser descartados”, dijo.