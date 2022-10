MinTransporte confirma que metro de Bogotá se hará según propuesta de Peñalosa

De acuerdo a la ministra “los tiempos no dan antes de tres años pues necesitamos hacer la licitación, la construcción y la entrada en funcionamiento por lo que antes de ese tiempo no habrá una operación del metro”. (Lea acá también: Ningún estudio dice que metro y TM no pueden ir juntos por Av. Caracas: Peñalosa ).

Agregó que espera que el proyecto metro se empiece a trabajar una vez se instale la nueva administración de la capital, “hay un gran apoyo entre el Gobierno Nacional, el local y el Ministerio de Transporte”, dijo.

Abello aseguró que el Gobierno Nacional mantendrá el aporte de más de 9 billones de pesos para la construcción del metro y que apoyarán los cambios en el trazado que presente el electo alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa.