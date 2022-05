Mujer denuncia amenazas de muerte de su expareja: le dio cinco puñaladas en Bogotá

En la localidad Rafael Uribe Uribe, una joven está desesperada porque su exnovio, obsesionado, la quiere asesinar. El hombre la sigue buscando, pese a que su relación terminó hace varios meses.

La última vez, según denuncia la joven, le dio cinco puñaladas y varios golpes fuertes, uno de ellos incluso le tumbó varios dientes y, aunque ha puesto varias denuncias, las autoridades no le han brindado protección.

“Ya van tres demandas por comisaría y una por Fiscalía. Ha sido un fraude la justicia colombiana ya que este personaje se encuentra en la comodidad de su casa con su familia, que es una alcahueta, porque lo encierran y lo hacen negar. Le aplauden todo lo que hace”, indicó la joven, quien publicó varias fotos de los golpes que le habría propinado el agresor.

Para tener evidencia, la mujer grabó una llamada que sostuvo con el hombre, en la que él le dice en repetidas ocasiones que se va a comprar un arma de fuego con la venta de una moto y que, si es necesario, “se va a llevar al que se tenga que llevar”.

“Voy a vender esa motos para comprar un fierro para despelucarme y volverme reloco, lo hago. No me importa perder todo, pero no pierdo solo, tráteme serio”, es lo que le dice el hombre utilizando groserías contra la mujer.

Dice la joven que, aunque terminó su relación con él hace bastante tiempo, este hombre está obsesionado y no la deja en paz.

El presunto agresor, según la denuncia, vive en la localidad de Rafael Uribe Uribe, exactamente en el barrio Marco Fidel Suárez, lugar donde también se estaría dedicando al hurto.

“Me ha golpeado incluso estando embarazada, me ha golpeado delante de mis hijos, es un loco sin freno que con muchas ansias espera mi muerte para poder estar en paz”, dice la mujer, quien teme por su vida y la de sus hijos.

