“No le pegue que está embarazada, hijuep**”: mujeres se pelean en bus de TransMilenio

Parece ser que los distintos intentos de las autoridades en Bogotá por fomentar una cultura ciudadana, el respeto y la tolerancia no están sirviendo de mucho en el diario vivir de los capitalinos, pues este martes, 23 de agosto, se viralizó un video de un grupo de mujeres que protagonizaron una pelea en un bus de TransMilenio.

El enfrentamiento, que fue grabado por un usuario del sistema de transporte y el cual inundó las redes de todo tipo de señalamientos a las involucradas, al parecer, se habría dado por un puesto, según se lee en la publicación del usuario que compartió el clip.

La grabación comienza cuando una muchacha, quien llevaba en su espalda una maleta donde se encontraba un gato, está prácticamente encima de una de las pasajeras que va sentada en el articulado, propinándole los golpes que pueda.

En un momento, la mujer que va a sentada manda su mano contra la cara de la otra persona, quien sería la mamá, de la joven que va de pie. Allí, de forma desenfrenada, la principal protagonista del video le reclama y arremete contra ella.

“A mi mamá no le pegue que está embarazada, hijuep***”, se escucha decir a la mujer que va de pie. Pero no termina ahí, sino que sigue recriminándole por la agresión y le pregunta si no vio la condición de la mujer.

Los demás usuarios del sistema de transporte de Bogotá intervinieron para calmar los ánimos de la pelea hasta que lograron alejar a las protagonistas del lugar donde inició todo.

Casi se matan por una silla...El gatico 😓 pic.twitter.com/0ZA3DUTLIO — Alex (@VenteDigo1) August 23, 2022

