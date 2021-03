Claudia López pide perdón a venezolanos: "No lo hago para armar polémica ni estigmatizar", dijo

La alcaldesa de Bogotá , Claudia López, durante su rendición de cuentas desde el sur de la ciudad pidió excusas a los ciudadanos venezolanos que residen en la ciudad. Esto, ante sus recientes declaraciones sobre los hurtos y la nacionalidad de los delincuentes que tanto polémica causaron.

Sin embargo, la mandataria fue enfática en pedir perdón.

"Dos veces me he referido al tema de la población migrante y dos veces he causado una polémica que no es lo que queremos causar. Lo que queremos explicar es que estamos enfrentando un desafío de empleo, de pobreza y de inseguridad", dijo.

“Tenemos que enfrentar el de inseguridad sin que causemos más zozobra, no es cierto que se le da más prioridad a un venezolano que a un colombiano. Eso no es cierto", agregó la mandataria, quien dijo que entre todos "hay que seguir adelante.

“Entre todos tenemos que seguir adelante, cuando yo señalo algunos problemas de inseguridad no lo hago para armar una polémica, ni para estigmatizar a nadie, sino para reconocer una realidad y no la ocultemos", finalizó.