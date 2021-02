No me cambié de ropa, me quité un overol que se llenó de sangre: Gareth Sella

Gareth Sella, el joven integrante de Escudos Azules que resultó herido en su ojo izquierdo durante las protestas en Bogotá del pasado miércoles, habló en exclusiva con BLU Radio.

Sella, reveló detalles previos a la lesión en su visión y dijo que alguien le disparó. También reconoció haberse cambiado y argumentó que el overol que tenía se llenó de sangre.

Según el joven herido, el cambio de indumentaria no puede ser usado como prueba en su contra por supuesta culpabilidad en un acto vandálico, como sugirió la Policía.

El joven contó que producto de la lesión en la vista, se le otorgó una incapacidad por cincuenta días.

“No me cambié de ropa, me quité un overol antifluido que se llenó de un montón de sangre. Yo voy por la calle y voy sangrando muchísimo”, indicó.

“Claramente después de recibir un impacto del Esmad, lo menos que quiero saber es que me sigan persiguiendo. No quiero tenerlos cerca. Tengo media cara dormida, tengo ganas de vomitar, quiero ir a un hospital”, declaró.

“Si yo tuviera algo que ocultar, no me voy a un hospital, porque las heridas hablan”, añadió.

