“No ñero, no me robe”: mujer asegura que se “parló a un ladrón” y no la atracó en Bogotá

El pasado martes, 1 de noviembre, la usuaria de TikTok @manuusarmiento les contó a sus seguidores cómo se salvó de ser víctima de robo en la ciudad de Bogotá. Según la mujer, un hombre la acorraló con el fin de hurtarle sus objetos personales, pero gracias a una estrategia que utilizó, pudo librarse del ladrón y evitar que le robaran sus cosas.

En el video, la joven explicó que ese día iba caminando por la Calle 85 con Autopista Norte en Bogotá, cuando, de repente, cuando un sujeto la acorraló, la cogió del brazo y la intimó con un arma blanca con el fin de quitarle sus cosas personales, en especial su celular.

Publicidad

“Yo con el cuchillo ahí en el estómago lo primero que pensé fue ¿en mi hígado?, no; ¿en mi páncreas?, tampoco; ¿en mi vida?, menos. No, yo dije, ‘me acabo de comprar un celular y ya me lo van a robar otra vez’”, contó @manuusarmiento.

Después de sentir el arma del ladrón en su cuerpo, la mujer se inventó una estrategia para que el ladrón no le quitara su celular. Según ella, comenzó a hablar como “ñero” para enfatizar con el asaltante.

“Apenas pensé en eso, yo le dije al ladrón: ‘no, ñero, a lo bien, pero es que ya le digo’, yo empecé a hablar así por empatizar, no es clasismo, es estrategia. Entonces yo utilizando todos los poderes que me dejó mi infancia en Suba, empecé a parlarme al man y a decirle como: ‘no, parce, se lo juro, es que a mí me robaron un celular hace tres semanas’, había sido hace tres meses, yo lo exageré un poquito”, explicó.

Después de explicarle por qué no le podía robar su celular, el ladrón procedió a pedirle su billetera, pero la mujer también lo convenció y el atracador solo se llevó unos cuantos billetes.

Publicidad

“Parce, ¿a usted para qué le sirven mis papeles?, yo le saco la plata’”, dijo la mujer y el ladrón accedió.

Al final, la mujer aseguró que se salvó de que le robaran todas sus pertenencias. Además, bromeó con la situación diciendo que el hombre que la robó era muy considerado.

Publicidad

Escuche el podcast ¿Cómo es vivir en Corea?