No nos meta en la misma bolsa: venezolanos responden a Claudia López

Tras las declaraciones de la alcaldesa de Bogotá , Claudia López , sobre la participación de ciudadanos venezolanos en los hechos ocurridos este miércoles en la localidad de Chapinero, donde fue asesinado el patrullero Edwin Caro a manos de uno de los delincuentes, causaron rechazo las palabras de la mandataria en distintos sectores, entre ellos la comunidad venezolana .

“He sentido miedo que me discriminen por ser venezolana. Yo soy una persona de bien, soy ciudadana permanente, llevo más de 6 años, pero con estos discursos de la alcaldesa, si bien es cierto hay una minoría que vienen a delinquir, la gran mayoría somos personas estudiadas, preparadas que vinimos por un futuro mejor y no porque hayamos querido. No quiero que se me discrimine por mi acento”, dijo Andreina Cicesqui.

Por su parte Leonardo Carvajal manifestó que, aunque entiende que se registren casos con migrantes, los mensajes que se envían es que son todos los venezolanos los que cometen delitos.

“Rechazo todo tipo de hurto, asesinato, causado por un venezolano, esto no debe promoverse para la xenofobia , la gente la escucha y piensa que los robos solo los cometen los venezolanos. De verdad, pedimos respeto, no debemos seguir así, me da miedo salir a la calle”, expresó.

Entretanto Carlos Ariza, puntualizó que los están metiendo a todos en la misma bolsa. “Nos está metiendo a todos en un mismo paquete, la mayoría vienen a hacer el bien y no el mal, no creo que sea conveniente que ella hable de eso, ella es una figura pública y la invito a que tenga mucho cuidado con lo que dice de nosotros, la situación no está fácil para que ella alimente la xenofobia”.

Por su parte, un grupo de 24 concejales envió una carta a la alcaldesa por sus palabras. “No estamos de acuerdo con la práctica sistemática, dirigida desde su despacho, de referirse a la nacionalidad de los delincuentes como argumento causal o explicativo frente al fenómeno de inseguridad que padece la ciudad”.

“Consideramos que dichos señalamientos no solo no contribuyen a dar una respuesta efectiva al problema, sino que exacerban el sentimiento de xenofobia y ponen en peligro a las personas migrantes, muy especialmente a quienes provienen de Venezuela ”, añade.