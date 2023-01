"No sería responsable ser candidato a la Alcaldía de Bogotá": Sergio Fajardo

El exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo descartó ser candidato a la Alcaldía de Bogotá y aclaró que, en este momento, no pretende ser alcalde ni de la capital del país ni de ninguna otra ciudad. Según dijo en Mañanas Blu, ahora está enfocado en su nueva alianza política con el exsenador Jorge Enrique Robledo.

“No, no me voy a lanzar a nada. Se ha mencionado que yo estoy pensando en ser candidato a la Alcaldía de Bogotá y no soy candidato ni seré candidato, no sería responsable”, puntualizó Fajardo.

Su posición se debe, en parte, a que “no es responsable” lanzar su candidatura cuando no conoce a fondo todos los temas de Bogotá; calificó de “cercanía total” un proyecto de tal importancia.

“No quiero ser alcalde de Bogotá, no lo considero responsable porque hay que conocer cada metro cuadrado, estar integrado en todos los temas de una ciudad. Es un proyecto de una cercanía total y en este momento no tengo eso; sería irresponsable pretender ser candidato”, recalcó en Blu Radio.

Alianza política

Por otro lado, el también exalcalde de Medellín confirmó su alianza política con su viejo conocido en las consultas para elecciones presidenciales, Jorge Enrique Robledo, con quien estuvo en la coalición Centro Esperanza.

“Esta alianza es la construcción de un nuevo partido, no es un movimiento. Nos estamos juntando Dignidad, que ha encabezado Jorge Robledo, con Compromiso Ciudadano, que he liderado desde hace 23 años, para hacer política en estos tiempos, para presentar una opción de cambio”, explicó.

Sobre Robledo, señaló que “nunca había sido amigo político”, pero que desde 2017 empezaron a “recorrer un mismo camino” y se conocieron “tramitando diferencias”. Ahora, su proyecto político consiste, principalmente, en la lucha contra la corrupción, según indicó.

“La lucha contra la corrupción desapareció en Colombia y me refiero al Gobierno Nacional en este momento”

