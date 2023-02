“No tengo la capacidad de tuitear del presidente Petro, a mí sí me toca trabajar”: Claudia López

En diálogo con Blu Radio, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se refirió a la manera cómo Gustavo Petro se ha venido refiriendo a la necesidad de cambiar el diseño del metro de Bogotá y dijo que no tiene el tiempo para tuitear, como, sugirió, sí lo tiene el presidente.

Lo hizo al responder un trino de Petro en el que afirma que la plata para la segunda línea del metro a es una vigencia futura de la Nación, que arranca en 2028 con 23 billones y que su gobierno termina en el 2026.

“Sí tiene que ver porque depende de las aprobaciones del Ministerio de Hacienda. Justamente como son vigencias futuras dependen de las aprobaciones (…) Esto depende del trabajo colaborativo de todos, pero hacer la segunda del metro no le quita un peso al Gobierno del presidente Petro. Sí depende, pero no tengo la capacidad de tuitear del presidente Petro, porque a mí sí me toca trabajar”, dijo.

En ese sentido, la alcaldesa añadió que el tema del metro de Bogotá no puede convertirse en un debate de Twitter y que asistirá a todas las reuniones técnicas a las que cite el presidente.

“Hay que trabajar, hay que hacer las cosas, hay que hacer colegios. Soy alcaldesa, no tuitera”, puntualizó la funcionaria, quien agregó que el metro de la ciudad no es un proyecto, sino un contrato que va en 18% de ejecución.

“El metro de Bogotá se está haciendo. Es la primera vez en 60 años que no tenemos ni dibujos, ni estudios, ni proyectos, sino un contrato. Un contrato de 22 billones de pesos, que se está ejecutando, que lleva 18% de ejecución”, puntualizó la mandataria.

Claudia López agregó que no tiene bodegas para responder los ataques e insultos en redes sociales. La alcaldesa lamentó que nuevamente se esté discutiendo sobre si el metro debe ser subterráneo cuando se debería estar hablando de cómo resolver otros temas relacionados con la movilidad en la ciudad.

La mandataria de la capital del país, igualmente, dijo que el presidente Gustavo Petro cambió lo que había pedido en octubre sobre la posibilidad de incluir un tramo subterráneo.

“El presidente me había dicho el año pasado: ‘No pretendo volver a mi proyecto, eso ya no es viable. Simplemente quiero ver si en el contrato actual se puede subterranizar un tramo’. En esta reunión, de la semana pasada, para empezar, nos regañó a todos. Nos dijo que eso no le gustaba, que no habíamos avanzado nada y nos entregó un concepto jurídico

La alcaldesa, asimismo, manifestó que entiende la molestia del presidente Petro por los cambios de diseño y no ejecución de los estudios de su administración, pero dijo que no se puede arreglar una injusticia con otra injusticia.

“Hice campaña para ser alcaldesa de Bogotá y les dije a los bogotanos: salgamos de la pelotera entre Petro y Peñalosa (…) Dije siendo candidata: ‘Si lo contrata vamos para adelante’. Por eso votaron los bogotanos. Claro que ha habido una pelotera política. ¿Qué Peñalosa saboteó el proyecto del alcalde Petro? Eso es cierto. ¿Qué eso a él le duele mucho? Cómo no, yo lo entiendo. Lo que no puede ser es que ahora él siendo presidente quiera sabotear el contrato a Peñalosa. A diferencia de hace 8 años, en 2016, Bogotá no tenía un contrato, hoy sí. (…) Sé que fue injusto, pero no podemos solventar una injusticia con otra peor”, finalizó.