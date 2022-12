Nos cansamos de no tener oportunidades: estudiantes continúan protestando contra el Gobierno

Bogotá vive su noveno día de paro nacional . Más de 15 puntos en la ciudad registraron protestas, bloqueos y manifestaciones por parte de miles de jóvenes que aseguran estar cansados de la situación del país y de la falta de oportunidades.

María Fernanda es una de las jóvenes que decidió salir a las calles. “Estoy aquí en Héroes porque me cansé, porque estamos cansados de la falta de oportunidad, de tener que trabajar para medio comer, en mi caso todo el sueldo se me va en arriendo y en comer, no alcanza nada, estamos cansados de tanta corrupción”.

Publicidad

“Tengo dolor patriótico, estamos cansados de la guerra, estamos pacíficamente, aquí nadie ha usado la violencia, la rechazamos y rechazamos que nos estigmaticen, seguiremos en las calles día tras día hasta que Duque se reúna con los jóvenes”, dijo.

Por su parte Jairo Díaz, otro joven manifestante, dijo que: “esto no es un tema de derecha o de izquierda, esto es de país, tenemos que seguir adelante y luchar, a los jóvenes nos cuesta salir adelante, nos toca con las uñas, cada vez es más difícil acceder a un empleo digno, a educación o a salud. Seguiremos hasta que Duque no nos ignore y se reúna con toda esta gente”,

“No somos vándalos, no somos delincuentes, simplemente estamos ejerciendo nuestro derecho a exigir mejores oportunidades para nosotros y nuestras familias”, puntualizó Luisa Albarracín.

Publicidad

En Bogotá, este jueves se registraron manifestaciones en puntos como la calle 80, Héroes, calle 170, Parque Nacional, Avenida de las Américas, entre otros.