Nuevas víctimas de 'la casa del terror' en Bogotá: allí secuestran y roban a domiciliarios

Aparecieron más casos de víctimas de la denominada ‘casa del terror’ en la carrera 30 con calle 1 D, en la localidad de los Mártires, centro de Bogotá. Esta vez robaron a una mujer y un hombre que ofrecían celulares de alta gama e iluminación y sonido para eventos, respectivamente.

Según informó el Ojo de la noche, en esa casa los delincuentes piden productos a domicilios. Luego secuestran y roban a las personas.

“En esa casa me citaron el 24 de julio a la 1:00 de la tarde. Me citó una muchacha que se llama Adriana Rojas. (…) Yo lo vi normal porque estábamos haciendo un negocio. De repente sentí un arma en mi cabeza. Me tuvo más de dos horas retenida”, dijo la mujer a la que le robaron dos celulares de alta gama.

Asimismo, se pudo conocer que un hombre al que le pidieron iluminación y sonido para un evento también fue víctima de esa ‘casa del terror’.

La ciudadanía hizo un llamado a las autoridades para que investigue a los policías de ese cuadrante, pues aseguran que, pese a tener la seguridad de que lo robado está en esa casa, los uniformados no hacen nada.

En la noche de este 31 de agosto también se presentó un fuerte accidente de tránsito en la carrera 7 con calle 90. El conductor de una camioneta perdió el control y chocó con un semáforo. Una persona resultó lesionada.