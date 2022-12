Partido de la U apoyará a Peñalosa para evitar revocatoria de su mandato

Varios integrantes del Partido de la U, incluidos ediles, concejales, representantes a la Cámara por Bogotá y algunos senadores, se reunieron con el alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, para expresarle su decisión de no respaldar la revocatoria que algunos sectores promueven en su contra.



El vocero de la U, representante Efraín Torres, explicó que "un alcalde encargado de la ciudad de Bogotá atrasaría más el desarrollo de la ciudad. El tema de inversión de 35.000 millones que se podrían invertir en todos los damnificados del invierno que acaba de pasar en Bogotá".



El congresista indicó que sí bien la última palabra la tendrán las autoridades electorales del país y los ciudadanos que vayan a las urnas, el Partido de la U invitara a los bogotanos a respaldar la permanencia del actual mandatario.



"Ellos son los que toman la última decisión, si habrá revocatoria o no. Pero en el momento en que haya una revocatoria el Partido de La U estará muy pendiente de votar por el No", señaló.



Recientemente el Alcalde sostuvo una reunión con el Centro Democrático, en cabeza del ex presidente Álvaro Uribe, quien también manifestó apoyo mandatario en el proceso de revocatoria.



El parlamentario afirmó que el Congreso debe legislar sobre las revocatorias de los alcaldes y gobernadores para poner reglas claras, pues consideró que este mecanismo no es serio, teniendo en cuenta que los mandatarios no han alcanzado ni la mitad de sus periodos.



A la reunión asistieron el representante Efraín Torres, los senadores Ángel Custodio Cabrera y Armando Benedetti y los concejales David Ballén, Rubén Torrado, entre otros militantes de La U.