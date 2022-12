“Payaso”, así le dijo gerente de Metro de Bogotá a concejal que le recomendó renunciar

En medio de un debate sobre el presente y futuro del metro de Bogotá , el concejal del Partido Verde Julián Espinosa entregó una carta simbólica al gerente del Metro, Andrés Escobar, para que renuncie a su cargo.

Al recibir la carta, frente a la plenaria del Concejo, el gerente del Metro le dijo al concejal que “no fuera payaso”.

Las declaraciones causaron rechazo en la bancada del Partido Verde, donde diferentes concejales exigieron disculpas al funcionario por "haberle faltado al respeto" a Espinosa, dijo María Fernanda Rojas.

"Me pareció insólito que él, después de una intervención tan buena y documentada, se haya acercado a mi puesto y haya querido entregarme una carta de renuncia, que, creo, esa no es su función. No me quise prestar para una situación de orden teatral, me disculpo sinceramente por haber utilizado la expresión de payaso", señaló Escobar.

