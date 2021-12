Personas que madrugaron a hacer fila para pasaporte en Bogotá protestan por cambio arbitrario

En la sede de la Cancillería, sobre la Calle 53 con Cra. 10, decenas de personas llegaron al amanecer para hacer la fila y así hacer la solicitud del pasaporte o renovación del mismo. Sin embargo, se toparon con la noticia que se había eliminado la medida de pico y cédula para acercarse de forma presencial, para dar paso a la asignación de turnos de manera digital.

Decenas de los ciudadanos que durante horas han estado esperando ser atendidos, decidieron unirse para protestar en contra de lo que consideran "impropio y descalificador", porque se enteraron que debían devolverse a sus casas, porque ya no había pico y cédula.

"La Cancillería no cumple su palabra, si se supone que hablamos de un pico y cédula, pues al menos esperen que termine la semana, todos los números incurra, si se les generó un desorden por factores externos, pues el ideal es que todos podamos tenerle el pasaporte, yo creo que es un derecho de todos, por trabajo, por estudio, por familia que tenemos afuera, entonces realmente no va que de un momento para otro digan que para mañana no funciona", declaró una ciudadana que ha esperado en las filas.

Otro de los ciudadanos que se encuentra haciendo fila y que convoca a las protestas frente a la sede de la Calle 53, expresa que no le parece injusto que el día que les tocaba, por su número de cédula, no les hagan valer sus derechos. De igual forma señaló que hay personas con niños, que han tenido que esperar para que ahora les digan que no los pueden atender.

De igual forma, aseguraron que se quedarían hasta que consigan si objetivo, que los atiendan,

Noticia en desarrollo.