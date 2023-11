Pilas: ladrones están usando carnets robados de Policía para estafar en Bogotá

Una alarmante estafa se ha puesto al descubierto: ladrones en Bogotá están utilizando carnets robados de la Policía para estafar a vendedores en plataformas de compraventa, como Marketplace en Facebook. Un testimonio reciente conocido por Blu Radio expone la estrategia que estos criminales están empleando para cometer sus fraudes.

El afectado relató su experiencia después de publicar un teléfono celular en Marketplace. Una mujer interesada en el dispositivo le pidió su número para coordinar el negocio. Posteriormente, un individuo, identificándose como policía, se comunicó con él para continuar con la negociación.

El estafador proporcionó documentos, incluida una cédula y un carnet de la Policía, para aparentar legitimidad. El vendedor, al verificar los documentos, confirmó que la persona en cuestión era, de hecho, un policía. Sin embargo, más tarde se dio cuenta de que los documentos eran robados.

De acuerdo con su testimonio, el modus operandi de los estafadores implica la coordinación de un punto de encuentro para la entrega del producto. Luego, organizan la llegada de un mensajero en moto (una tercera persona no relacionada) para recoger el artículo. Antes de la entrega, solicitan una videollamada para verificar el producto. Después, realizan una supuesta transferencia, presentando un pantallazo como prueba.

Los delincuentes envían foto del carnet de policía robado y cédula. Foto: suministrado

Sin embargo, justo antes de la entrega, bloquean la aplicación de la plataforma de pago (en este caso, Nequi) al intentar acceder repetidamente a la cuenta del vendedor. Esto impide que el vendedor verifique la autenticidad de la transferencia y, finalmente, el estafador corta la comunicación.

“Él hace la supuesta transferencia, manda el pantallazo, pero cuando yo iba a entrar a mi Nequi, me bloqueó. Estaba bloqueada la aplicación. ¿Por qué? Porque como te piden el número, ellos intentan ingresar a tu Nequi y te bloquean la cuenta”, relató el hombre.

El estafador intenta presionar al vendedor aludiendo a historias como regalos para esposas y amenazas de demandas. Además, utilizan pantallazos editados para hacer creer que se ha realizado una consignación.

“Me manda un pantallazo de que me va a meter una demanda, que, porque habló con un supuesto capitán, porque yo le incumplí, porque él me mandó la consignación y yo no le entregué el celular, pero obviamente se ve que es editada”, explicó.

Por casos como estos, se recomienda a los vendedores en línea que verifiquen cuidadosamente la autenticidad de la documentación y que utilicen métodos seguros de pago, así como se insta a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa a la Policía.