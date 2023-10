Poner calcomanías o stickers en su moto da para sanción: aquí la respuesta

En una reciente controversia en Bogotá, un conductor de motocicleta fue abordado por una agente de tránsito que decidió inmovilizar su moto.

La razón detrás de esta acción, según el agente, fue un aparente "cambio de color" en el vehículo debido a calcomanías o stickers pegados en la motocicleta.

"Ella me dice que la motocicleta me la inmoviliza por cambio de color. En la tarjeta de propiedad dice blanco y negro; yo no la veo ni verde, ni rosada, ni azul ni roja", expresó el motociclista en el video, mientras su vehículo era subido a una grúa.

Sin embargo, la agente de tránsito defendió su decisión al señalar las calcomanías de colores pegadas en el depósito de gasolina de la motocicleta.

Argumentó que el vehículo presentaba calcomanías de diferentes colores, incluyendo verde, naranja, azul, amarillo y rojo. Según la agente, esto constituía una alteración en el color original y justificaba la inmovilización del vehículo.

Este no fue un caso aislado, ya que se ha reportado una situación similar con otro motociclista que también llevaba stickers en su moto de color rojo. La agente, en este caso, adoptó la misma medida, llamando a una grúa para inmovilizar el vehículo.

Estos incidentes han generado un debate en Bogotá sobre la aplicación de sanciones a los conductores de motocicletas debido a calcomanías que alteran el color original de los vehículos.

¿Qué dice la norma?

Según el Código de Tránsito vigente hacer modificaciones o alteraciones al color de su vehículo sin informarlo a las autoridades, sí conlleva sanciones.

Está en el Artículo 131 numeral B9 que dicta: "No informar a la autoridad de tránsito competente el cambio de motor o color de un vehículo. En ambos casos, el vehículo será inmovilizado".

Si bien una calcomanía o sticker parece menor detalle para establecer que un vehículo cambió de color, la norma es ambigua por lo que permite que algunos agentes tomen este caso como una alteración al color del vehículo.

Así lo explicó también el influenciador de tránsito y transporte 'Señor Biter', que explicó lo que ocurrió en estos casos y por qué la agente de tránsito sí podía imponer la sanción.

También explicó que la medida de llevar la moto a los patios por este caso se puede ahorrar quitando los stickers en el momento del pare del agente, ya que no habría motivo de que el vehículo sea inmovilizado.