Protestas y bloqueos en Bogotá por propuesta de pico y placa para motos

Decenas de motociclistas en Bogotá salieron a protestar este lunes, 27 de febrero, en contra de la medida de pico y placa que la Alcaldía estaría evaluando para mitigar la crisis ambiental que vive la ciudad actualmente.

A la hora, una caravana de motociclistas avanza sobre la calle 63 con avenida Caracas, afectando la movilidad particular y los servicios de TransMilenio. Los manifestantes se dirigen hasta la Secretaría de Ambiente.

Y es que el Distrito evalúa esta medida para mitigar la emergencia ambiental que fue declarada en Bogotá el pasado viernes, como consecuencia, entre otras cosas, de los incendios forestales en algunas regiones del país y Venezuela.

“Este viernes al mediodía estamos declarando alerta por la calidad del aire en Bogotá. Estuvimos desde esta mañana con el Ministerio de Ambiente, con el IDEAM y, por supuesto, con las entidades del distrito para analizar los factores que están causando esta alerta por la calidad del aire.” afirmó la secretaria de Ambiente, Carolina Urritia.

Además, el tapabocas será obligatorio en taxis, cables, TransMilenio, buses y demás medios de transporte; en los colegios no se puede realizar actividad física al aire libre y se debee restringir en todos los horarios, pero sobre todo entre las 6:00 a.m. y las 10:00 a.m. Igualmente, las personas con enfermedades respiratorias (niños y niñas) no deberán asistir al colegio.

"El uso de tapabocas será obligatorio en transporte público, como en taxis, Intermunicipales y cables durante el tiempo que dure la alerta. Recordamos fuertemente el uso de tapabocas de peatones y bicicletas”, dijo la funcionaria, quien aclaró que quien no lo use se expone a multas y sanciones.

