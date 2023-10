"Que decidan los bogotanos en las urnas y no una encerrona en China": Claudia López sobre metro

Sentenció la alcaldesa Claudia López que la primera línea del metro de Bogotá no es una idea ni un proyecto, y pide que se deje el mito de que no tiene estudios y diseños. “Tiene todo, estudios, diseño, contrato y ejecución y no tiene reversa”.

López le hizo un llamado al presidente Gustavo Petro, sin nombrarlo directamente, para que deje que sean los bogotanos quienes decidan sobre el futuro del metro y para que deje de ponerle el palo en la rueda al mismo. “Si quieren dar una discusión, esa decisión la van a tomar los bogotanos en las urnas el 29 de octubre, no una encerrona en China a espaldas de los bogotanos. Bogotá no está pintada en las narices de nadie”.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijo, además, que serán los ciudadanos quienes decidirán si continúan o si paran, teniendo en cuenta que es su calidad de vida y sus impuestos los que están en juego. “Pero lo vamos a decidir aquí, en las urnas en Bogotá, no en una encerrona en ninguna parte”.

“La primera línea del metro me ha costado sangre, sudor y lágrimas. A mí que me han amenazada políticos corruptos por denunciarlos, guerrilleros y paramilitares armados hasta los dientes por denunciarlos. Nunca en mi vida me habían difamado y acosado tanto que, por defender el metro de Bogotá, nunca”, enfatizó López.

Publicidad

Advirtió además que no va a dejar parar el metro de Bogotá y que, incluso, pueden tratar de matarla por defender la vida de los bogotanos, el tiempo y sus impuestos que son los que están en juego.

“No es el ego de un caudillito de turno lo que está en juego, es la vida y la productividad de Bogotá, que a su vez es el 33 % del PIB de Colombia, esto no es un chiste”, indicó.

Sobre las denuncias de presuntas irregularidades en la licitación y contratación del metro, la mandataria capitalina destacó que ella misma como candidata y ciudadana la que le pidió a todos los organismos de control, nacionales e internacionales de la banca multilateral que mirarán con lupa esa licitación, ese proyecto y ese contrato.

Publicidad

“Todas las instancias nacionales e internacionales me dijeron que ese contrato había sido hecho de manera transparente y por eso he defendido su ejecución. Si hubiera encontrado algo anómalo, habría sido la primera en denunciarlo, no fue así. A uno puede gustarle o no gustarle, pero no por eso es corrupto o no corrupto”, finalizó.

Le puede interesar