“Quiero que mi hijo sea bien recibido”: mamá de niño con síndrome de Down supuestamente discriminado

Ana Karina Silva, mamá de Emiliano, un niño de 5 años con síndrome de Down, denunció ante la Secretaría de Educación de Bogotá por presunta discriminación al Liceo Francés. La mujer aseguró, en entrevista con Mañanas BLU, que inicialmente se les dijo que el menor fue aceptado para después terminar rechazado. Además, sostuvo que el colegio siempre estuvo consciente de la condición del menor.

“Como mamá, con este antecedente no me gustaría ya en este punto que lo recibieran. Quiero que mi hijo sea bien recibido donde quiera que vaya”, sostuvo Silva.

De acuerdo con el relato de la mamá de Emiliano, el proceso de admisión empezó en 2021 y en enero asistieron a una entrevista. Posteriormente, aseguró, les llegó la carta de aceptación de la familia del Liceo Francés. Sin embargo, sorpresivamente, el pasado viernes, en una comunicación se les informó que el niño no había sido aceptado.

"Desde enero hemos tenido contacto continuo con el instituto, hemos hablado ya en un par de oportunidades con el director de Materné, a quien le presentamos a Emiliano vía Zoom con nuestra cámara encendida y le hablamos de la condición de él y de lo importante que era para nosotros conocer el proyecto de inclusión que maneja el Liceo Francés para ver si se adaptaba a nosotros. Hasta el momento fuimos aceptados, pero el viernes pasado nos llegó una carta en la que decían que no podían aceptarlo", sostuvo Silva.

Según la mamá de Emiliano, desde un inicio del proceso el plantel sabía de condición del niño. “Físicamente tiene unos rasgos característicos”, sostuvo.

“Dicen que no están preparados y no tienen el personal para integrar a nuestro hijo, a pesar de que iniciando la carta dicen ser un colegio inclusivo. Es muy raro porque en nuestra entrevista con el director de Materné nos dijo que ellos ya contaban con un par de niños con esta condición, que ellos no veían ningún inconveniente. Mejor dicho, la bienvenida fue una maravilla, porque según él ya contaban con niños con esa condición, pero en la carta de rechazo lo desmienten", complementó Silva.