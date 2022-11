Revocatoria de Peñalosa no se puede reducir a una pelea política: Hollman Morris

En entrevista con BLU Radio, el concejal Hollman Morris del Movimiento Progresista, quien es uno de los promotores de la revocatoria al alcalde Enrique Peñalosa, aseguró que la propuesta no se puede reducir a una pelea política.



“Uno no puede reducir la revocatoria a una pelea política. Vender la ETB no es cualquier cosa, nunca durante la campaña el alcalde Peñalosa dijo que iba a vender la ETB y no nos puede decir ahora que se le olvidó”, enfatizó.



Según Morris, los ciudadanos votan por programas de gobierno y si Peñalosa nunca lo puso, quebrantó la confianza de sus electores.



En el mismo sentido, criticó que Peñalosa no hablara durante la campaña de la urbanización de la reserva Thomas van der Hammen.



“Son golpe de muerte al futuro de Bogotá, no es cualquier cosa lo que está en juego y nunca lo dijo en el programa de gobierno”, añadió.



Por su parte, el director de la fundación Azul Bogotá, Andrés Villamizar, quien es uno de los líderes contra la revocatoria, aseguró que Hollman Morris hizo “una colección de contradicciones”.



“Morris parece olvidar que el exalcalde Gustavo Petro se defendió de la revocatoria, utilizó todas las herramientas a su disposición, incluyendo la famosa ‘tutelatón’ y ahora salen a cuestionar que el equipo de Peñalosa se defienda con herramientas jurídicas”, manifestó.



Además, Villamizar criticó que los promotores de la revocatoria de Peñalosa quieren sacarlo argumentando incumplimientos de su plan de gobierno, solo porque no es lo que quiso la izquierda capitalina.



“Que la ETB y la Van der Hammen no estén consignados en el plan de gobierno es normal, ningún programa de gobierno tiene absolutamente todo el detalle de lo que se va a hacer”, finalizó.