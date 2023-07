Se me abalanzó sin mediar palabra: patrullero Jhon Fabio Largacha, víctima de agresión en El Dorado

Jhon Fabio Largacha, patrullero de la Policía nacional agredido por un extranjero en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, contó cómo vivió cada momento del altercado con el hombre que, sin mediar palabra, se lanzó sobre él para intentar quitarle el arma de dotación.

"Se acerca un sujeto, me llega por detrás y trata de cogerme el arma. Cuando siento me doy la vuelta y le pregunto que qué requiere. El señor tiene una actitud como de disgustado por algo, no responde, simplemente camina, lo sigo y pido apoyo y se me abalanza de nuevo sin mediar palabra a quitarme el armamento", inicia relatando el patrullero Largacha sobre el incidente.

De acuerdo con Jhon Fabio, acto seguido inicia un forcejeo en medio del cual el canadiense, que contó a las autoridades que es boxeador profesional , reacciona y le golpea el rostro: "Quedo un poco mareado, alejo al señor y protejo el armamento teniendo en cuenta que es un aeropuerto internacional", continua en el relato el policía.

Según la narración de Largacha, el primer pensamiento que tuvo en medio de la agresión dé la cual fue víctima, pasó por protegerse él mismo "y proteger a las personas del aeropuerto protegiendo el armamento porque eso era lo que, inicialmente, el sujeto quería hacer". Esto, dijo para "evitar una tragedia", aunque de momento se desconoce la intensión del extranjero para intentar quitarle el arma al policía.

Publicidad

Por qué agredieron a un Policía en El Dorado

"Estamos esperando las investigaciones, hasta el momento no sabemos qué requería, aunque no sería nada bueno quitándome el armamento", aseguró Largacha, quien culminó agradeciendo a la ciudadanía que se encontraba allí -en el aeropuerto El Dorado porque "fue de mucha ayuda".