Sectores como bares y discotecas difícilmente podrán reactivarse este año: Claudia López

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, estuvo en Mesa BLU para explicar cómo está afrontando la ciudad la crisis del coronavirus.

“Todos tenemos que actuar como si estuviéramos contagiados (…) Si la cuarentena se va a ir acabando, tenemos que aprender a cuidarnos estando en la calle”, dijo Claudia.

Frente a la reactivación de bares y discotecas en la capital del país, López manifestó que el virus permanecerá entre la población por al menos un año.

“Ahí no hay protocolo que valga, no hay bar o discoteca que uno pueda estar a 2 metros de distancia, no existe (…) hay sectores como esos que difícilmente van a tener cómo reactivarse este año”, puntualizó la alcaldesa de Bogotá.

Sobre Corabastos, la mandataria de la ciudad indicó que el Distrito estudia poner horarios para el ingreso a esta plaza mayorista.

“Corabastos tiene que operar de una manera que no tenga el 100% de la capacidad, sino el 35% (…) Poner horarios y distribuir el ingreso a lo largo del día para que nos haya aglomeración (…) el mayor riesgo de contagio se llama TransMilenio, ahí se movilizan 2 millones de personas, en Corabastos 200.000”, aseguró.

Claudia expresó que en Bogotá habría más de 11.000 casos de personas con coronavirus asintomáticas.

“Es posible que tengamos 11.585 personas con coronavirus en Bogotá en la vida real a hoy. La diferencia es que unos están asintomáticos y no les hemos hecho el test”, indicó.

Recordó que aunque hay muchas personas en la calle retomando su vida normal, es importante que quien pueda quedarse en casa lo haga.

“Es importante que actuemos con la conciencia que podríamos ser nosotros (contagiados con coronavirus). Estar en casa, si salimos ponernos mascarillas, lavarnos las manos con agua y jabón”, insistió Claudia López.

Finalmente la alcaldesa reiteró que si las Unidades de Cuidados Intensivos llegan a un 70%, Bogotá deberá volver al aislamiento.

Escuche la entrevista completa con Claudia López en Mesa BLU aquí:

