Según Personería, UCI COVID de red privada en Bogotá está al 100%: alcaldesa dice que es falso

La Personería de Bogotá entregó un informe en el que alerta que en la ciudad se superó el 100% de disponibilidad de camas UCI para COVID-19 en gran parte de la red privada, además de un desabastecimiento de medicamentos para atender la enfermedad. Sin embargo, la Alcaldía de la ciudad asegura que la denuncia es “falsa”.

De acuerdo con la Personería Distrital, hay una tendencia ascendente desde la última semana que estaría superando la oferta de camas de los prestadores de salud, no solo públicos, sino privados, según denunció el personero Julián Pinilla.

La demanda de camas UCI COVID supera el 100% de la disponibilidad existente en gran parte de la red privada. Por otro lado, el desabastecimiento de medicamentos también debe ser revisado con atención porque el aumento de casos de la última semana puede seguir su tendencia de incremento terminadas las fiestas de fin de año explicó.

De inmediato, la alcaldesa Claudia López respondió tajantemente al comunicado de la personería asegurando que es “falso”.

Confunden trámites del CRUE con % neto de ocupación aseveró.

Lo que afirma @personeriabta sobre ocupación UCI es falso. Confunden trámites del CRUE con % neto de ocupación. En un día el CRUE tramita cientos de solicitudes que incluyen ingresos, egresos, cancelaciones, traslados, fallecimientos y cierra con el neto del día, que hoy es 93%. — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) January 15, 2021

Por su parte, el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, respondió asegurando que la entidad no mencionó la alerta, pese a que sostuvieron una reunión este jueves, y que la alerta no es cierta.

No salimos de nuestro asombro con este comunicado luego de haber sostenido hoy reunión con la @personeriabta y comisión del @ConcejoDeBogota en la que el señor personero no dijo absolutamente nada las afirmaciones contenidas en el texto. pic.twitter.com/b9FcNkQtww — ALEJANDRO GÓMEZ (@AlejandroGL2014) January 15, 2021

Segundos después, publicó un video en el que declaró que recibió el comunicado con “sorpresa” y que la información siempre se ha manejado de “forma transparente”.

“A hoy jueves hay camas disponibles. Es cierto que tenemos un nivel de estrés por la segunda ola, pero llegar a decir de manera imprecisa que hay un copamiento de la oferta de UCI creemos que no solo no es cierto, sino que no es responsable”, dijo el secretario.