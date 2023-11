"Si la Fiscalía emite una orden de captura contra mí, me volveré un gestor de paz”: Hugo Ospina

Después de una reunión anunció de las partes involucradas se anunció la cancelación del paro de taxistas programado para este miércoles, 22 de noviembre, la decisión fue respaldada por 47 votos a favor y 1 en contra. De acuerdo con voceros del gremio, la decisión se tomó después en la cual se argumentó que las medidas adoptadas por la Alcaldía de Bogotá para la jornada representaban un riesgo para la integridad de los conductores y sus vehículos.

Uno de los voceros de los taxistas, Hugo Ospina, habló en Mañanas Blu, con Néstor Morales sobre el paro y señaló que no se siente derrotado tras la cancelación. Además, aclaró que esa decisión se tomó cuando él no se encontraba en la reunión.

“En lo único que de pronto no acertó es que fuimos derrotados, no fuimos derrotados. Hubo un malentendido, lo que pasa es que yo tenía que entrar a una cita médica y me salí de la reunión donde estábamos todos los del Comité del Paro y pues cuando salí me enteré por ustedes los medios de que se levantó el paro, a mí nadie me notificó nada. Hoy estamos más unidos que nunca”, indicó Ospina.

El líder gremial se refirió a una posible división en los taxistas ante sus declaraciones de que el Comité del Paro tomó la decisión de no entrar en paro sin tener en cuenta su opinión. Además, indicó que él no quiere paralizar a Bogotá y que sus reclamos son necesarios y aclaró un trino en el que les pidió a los ciudadanos reprogramar sus vuelos.

“Nunca hablé ni de bloqueos ni asonadas, hablamos de una protesta social. Fíjese que Avianca comparte la postura conmigo y sacó un comunicado en el que dijo que, si no están urgidos de viajar, aplacen sus vuelos sin ninguna penalidad. Porque es que el 24 de octubre aplazados fueron cientos de vuelos por el cese de los compañeros taxistas. Avianca no descalificó nuestra protesta, la está la están descalificando algunos medios de comunicación”, enfatizó.

Ospina en un acto por justificar el llamado de los taxistas a cesar sus actividades indicó que, al gremio lo castigan mientras a los bandidos los premian y señaló que es un respetuoso de las autoridades y que está dispuesto a convertirse en un gestor social si la Fiscalía lo requiere o le dicta una orden de captura en algún momento.

“La otra realidad es que aquí al delincuente lo premian y a los que protestamos pidiendo que se cumpla la ley nos envían la Fiscalía, no le tengo temor a la Fiscalía, yo le tengo respeto a la Fiscalía. Y si la Fiscalía o algún juez emite una orden de captura contra Hugo Ospina, me volveré un gestor de paz más de este país”, indicó.

Finalmente, Ospina mencionó la importancia de tender puentes con las autoridades nacionales y departamentales para dejar las agresiones entre las partes involucradas.

Escuche la entrevista completa acá: