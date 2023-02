Tras 20 años del atentado al club El Nogal en Bogotá, las heridas siguen abiertas

El viernes 7 de febrero del año 2003 al menos 600 personas se encontraban en el club El Nogal, en el norte de Bogotá. Hacia las 8:00 de la noche los niños, adultos mayores, socios y empleados que estaban allí reunidos sintieron una explosión que se convirtió en el atentado urbano más grande cometido por la extinta guerrilla de las Farc.

Cerca de 200 kilos de ANFO que estaban en un Renault de color rojo explotaron en el parqueadero del edificio, al carro lo parquearon estratégicamente en todo el centro del club para causar el mayor daño posible. El hecho violento dejó un saldo de 36 personas fallecidas y 198 heridos.

Flaminio solano era cajero del club y estaba esa noche en el Nogal, en diálogo con Blu Radio aseguró que el atentado le cambió la vida y le dejó graves secuelas.

"Yo era una de las personas que les gustaba hace 20 años salir a trotar y ya no lo puedo hacer, ya no puedo caminar tanto, he estado muy restringido a mis actividades en cuanto a deporte y también laborales, hay muchas complicaciones a raíz de esto que nos pasó cuando en verdad nosotros no teníamos nada que ver", señaló.

El principal responsable de este atentado fue Hernán Darío Velásquez, alias 'el paisa', jefe de la columna Teófilo Forero de las extintas Farc y quien fue abatido recientemente tras desertar del acuerdo de paz firmado en 2016. Después de 20 años de lo ocurrido las víctimas aseguraron que las heridas aún siguen abiertas.

"Quedan las heridas y las secuelas, todavía quedan las secuelas y eso mejor dicho ni el tiempo lo va a arreglar, queda ahí en la triste historia de la vida, pero además seguimos esperando que haya alguna reparación de alguien, de la justicia, de la guerrilla del club" explicó a Blu Radio Olga Medellín.

Todavía hay muchas preguntas y muchos datos por aclarar. Las víctimas aún no saben con certeza si hubo civiles que apoyaron a la guerrilla durante ese día y quiénes habrían sido, tampoco hay certezas sobre cómo se hizo la planeación del atentado y quienes son las personas involucradas principalmente en el hecho. Hasta el momento las respuestas son pocas.

Oscar Sierra es representante de las victimas ante la Jurisdicción Especial para La Paz, JEP, y explica que en términos de justicia considera que el proceso continua en total impunidad.

"El resultado cada día es más triste y desolador, porque avances concretos e investigaciones concretas, así como responsables concretos, ninguno. Siguen las víctimas reclamando lo que tantos años llevan y con una pretensión legítima y es verdad, justicia y reparación que cada vez incluso se ve más lejana, aquí lo único que hay es impunidad", señaló Sierra.

