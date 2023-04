Vecinos hacen guardia para evitar que retiren contenedores que criticaron hace cuatro años en Bogotá

Vecinos del barrio Garcés Navas, en la localidad de Engativá, occidente de Bogotá , hicieron guardia para impedir que se llevaran los contenedores de basura del sector.

La empresa de aseo de Bogotá pensaba reubicar los contenedores, pero la comunidad lo impidió.

Según reportó el Ojo de la Noche, en Mapanás Blu, se trata de los mismos contenedores que causaron polémica y que la misma comunidad rechazó al comienzo.

Ahora, son ellos los que no quieren que se los quiten porque ya se acostumbraron al funcionamiento de estos y ya aprendieron los horarios, lo que les permite evitar que el sector se vea lleno de basuras.

“Para nada, nosotros ya estamos organizados. Cómo dicen ellos que van a poner los contenedores por los lados de la 80 cuando nosotros estamos en la 104”, agregó una habitante del sector que participó en la guardia.

“Están dando justificaciones que no estamos de acuerdo, ‘que no lo sabemos manejar, que están echando basura que no es’. Ellos están diciendo que como no están haciendo bien la labor de limpieza de esos contenedores, la solución es llevarlo y nos están diciendo que los van a reubicar. Aquí nos vamos a quedar hasta que nos traigan los seis contenedores que se llevaron”, resaltó otro habitante.

La empresa de aseo ya se llevó cuatro contenedores, lo que tiene con indignación a la comunidad.