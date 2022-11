Video: bus del Sitp se inundó por dentro y recibió fuertes criticas en internet: “Parece un barco”

Las fuertes lluvias en la capital del país y en el resto de territorio nacional no cesan e, incluso, el Gobierno Nacional declaró calamidad pública la ola invernal que atraviesa el país en 2022. En materia de movilidad, las vías de Bogotá se han visto afectadas y los ciudadanos han manifestado su descontento con el transporte público, cómo lo hizo un usuario en la plataforma TikTok quien, después de coger un bus del Sitp, vio cómo se inundó por dentro debido al mal estado del articulado.

En el video, el usuario que utilizó el servició documentó cómo se inundó el bus. En una primera parte, el articulado se ve limpio, pero cuando empiezan las fuertes lluvias, el agua atraviesa el techo del vehículo e inunda todo el articulado.

Incluso, en la misma grabación, se ve que un usuario que va en la parte de al frente del bus, la cual también es la más inundada, tiene que poner sus pies por encima de la silla para no mojarse, dado a que el piso estaba completamente cubierto por agua.

El video, que rápidamente se hizo viral en internet, empezó a ser bastante criticado por los internautas, quienes argumentaron que en el transporte público no se deberían presentar estos sucesos y que este tipo de eventos climáticos no le deberían impedir a la ciudad tener un sistema en el que no se filtre el agua, porque los pasajeros pueden sufrir accidentes al caminar dentro de un bus en movimiento lleno de agua.

Incluso, los internautas manifestaron que este no es el primer caso que se presenta en la ciudad de Bogotá, en días pasados, también se observó la misma situación pero no en un bus del sistema, sino en un hibrido del sistema de TransMilenio. Además, en los comentarios, algunas personas aseguraron que los articulados, cada vez más, parecen barcos.

