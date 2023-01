Video: hombre se enfrentó a ladrón que pretendía robarse un extintor en TransMilenio

Un pasajero de TransMilenio, cansado de la inseguridad que se presenta constantemente en el sistema, se enfrentó a un ladrón que pretendía robarse un extintor de uno de los articulados. El video, que se hizo viral en redes sociales, causó rechazó en los usuarios, quienes argumentaron que la taza de inseguridad aumentó en el servicio, al igual que en Bogotá.

En la grabación, que fue publicada por la cuenta de TikTok @76a62, se alcanza a ver cómo el usuario va hasta el ladrón y lo enfrenta, diciéndole que no se va a robar los objetos del sistema, mientras el resto de los usuarios del sistema se percatan del suceso.

Publicidad

“Ey parcero, no te lo vas a robar, devuelve el extintor. No te bajas hasta que dejes el extintor, eso no se roba”, fueron las palabras que le dijo el hombre al ladrón mientras forcejeaban por el objeto que pretendía hurtar.

Además, en la descripción del video, el hombre asegura que está cansado de la inseguridad que se presenta en TransMilenio, ya que cualquier cosa que se pierda en un servicio público lo tiene que pagar la misma ciudadanía.

“Dejemos la idea que por qué es público no nos pertenece, por qué es del Estado. El Estado somos todos, si algo dañan o se lo roban es un daño que nos hacen a todos”, aseguró el usuario”, escribió.

El video, rápidamente fue rechazado a través de redes sociales, ya que, en los últimos meses, en el sistema de TransMilenio se ha incrementado la taza de inseguridad, pues el pasado 4 de enero fue asesinado Damián Rodríguez, un joven de 29 años que fue asesinado a puñaladas, una de ellas a la altura del corazón, en medio de un bus de TransMilenio que cubría la ruta Tygua- San José.

Publicidad

Escuche el podcast ¿Cómo es vivir en Corea?