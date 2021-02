¿Volverán los agentes de tránsito a Bogotá y saldrán los Policías? Secretario de Movilidad responde

El Secretario de Movilidad de Bogotá , Nicolás Estupiñán, indicó que la Policía de Tránsito de Bogotá no se va a desmantelar en el distrito para ser reemplazados por agentes de tránsito.

“La alcaldesa ha sido muy clara. Ella ha hablado con MinDefensa para que no se dé el desmonte”, dijo Estupiñán.

“Este cuerpo de agentes ha sido muy importante, han tenido experiencia de más de 15 años que ha ayudado a la reducción de fatalidades”, insistió.

El funcionario indicó también que se firmó un acuerdo con la Policía de Tránsito para que se mantuvieran los 1.000 agentes que operan en la ciudad.

No obstante, el secretario de Movilidad indicó que ya se trabaja en la capacitación de 300 personas que ayudarán en la regulación y protección del espacio público.

“Es un proyecto de la mano de la terminal de transportes. Esperamos que para el segundo semestre de este año iniciemos la fase cero”, concluyó.