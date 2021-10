"¿Acaso Procuraduría es Policía de la moral?": Dau sobre llamado a juicio por ‘madrazo’ a concejales

Luego de que la Procuraduría General de la Nación formulara pliego de cargos en contra del alcalde de Cartagena, Willian Dau, por utilizar expresiones insultantes y desobligantes hacia los concejales de la ciudad, el mandatario señaló que esta decisión no le preocupa y que seguirá trabajando para terminar sus cuatro años de gobierno.

Fiel a su estilo polémico, el alcalde Dau dijo que ahora la Procuraduría es “la Policía de la moral”.

“Entonces ahora la Procuraduría es la Policía de la moral, del bien hablar, de lo que no se puede decir”, dijo el mandatario.

Yo pienso que si a mí me llegan a suspender, Colombia entera se va levantar en contra de Procuraduría porque en vez de estar pendejeando se hacen los de la vista gorda con la corrupción, eso no puede ser aseguró.

El mandatario cartagenero señaló, además, que desde que inició su periodo de gobierno el órgano de control ha abierto más de 40 procesos en su contra, entre preliminares e investigaciones.

“A mí eso me tiene sin cuidado, yo tengo que seguir gobernando como si fuera a completar mis cuatro años, porque voy a completa mis cuatro años, y a mí no me van a sacar por mal hablado, yo puedo ser mal hablado, puedo ser peleonero, pero no soy corrupto (…) A mí no me asusta la Procuraduría, él que nada debe nada tema”, afirmó.

Sobre los motivos que lo llevaron a llamar “truhanes”, “hijos de puta” y “maricas” a los cabildantes en medio de una sesión virtual del concejo en abril de 2020, el alcalde Dau señala que fue producto del constante acoso que recibían sus funcionarios de esta corporación.

“Estaba muy molesto con el Concejo Distrital que le hacía saboteo a mi administración, le mandaban a mis funcionarios unos formularios de preguntas para debates de páginas y páginas, y ellos iban allá y no les preguntaban nada, entonces los ponían inoficiosamente a que trabajaran más de la mitad del tiempo preparando respuesta (...) Cuando ellos llegaban les quitaban los micrófonos, los trataban como una porquería”, insistió.

Junto al alcalde Dau, también fue llamado a juicio disciplinario el concejal del partido ASI Laureano Curi, quien en su momento también respondió al alcalde con palabras subidas de tono.

En medio de la acalorada discusión, el concejal Curi le dijo al alcalde: “Respeta tú, huevón”.

En diálogo con BLU Radio, el concejal cartagenero aseguró que es respetuoso de las decisiones de los órganos de control, y que ya está trabajando en su defensa.

“La verdad es que me salí de casillas por las expresiones que utilizó el mandatario, y bueno lo que le pedí fue respeto en el momento”, indicó.

Para el órgano de control, los funcionarios pudieron incurrir en una violación de las normas de obligatorio cumplimiento y de las asignadas a sus cargos, al “probablemente no propender por un actuar encaminado al respeto y salvaguarda de la dignidad humana”.

Las presuntas faltas fueron calificadas provisionalmente como graves a título de dolo.

