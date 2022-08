Agmeth Escaf se retiró indignado de la comisión del Canal del Dique por “exclusión” de la comunidad

En la Comisión Accidental en Santa Lucía (de la que me salí por ausencia de la comunidad) me dieron tres opciones de almuerzo a la carta. Me rehusé a comer allí. Y no por populismo, por coherencia. El Congreso debe entender que salimos del Capitolio es para estar con la gente. pic.twitter.com/5OjQKkuE8A