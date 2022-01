Ajuste de cuentas entre bandas, principal causa de homicidios en Atlántico: expertos en seguridad

Expertos en seguridad alertan por el incremento en un 19% de homicidios en Atlántico , lo que estaría ligado a una escalada de violencia entre bandas criminales.

De acuerdo con el análisis de hechos de criminalidad, en el Atlántico se han registrado 50 homicidios, 8 casos más que el año anterior para esta misma fecha.

De estos crímenes, 16 han estado relacionados con casos de sicariatos ocurridos en Barranquilla, mientras que en Soledad 14 asociados a estos móviles.

Según el análisis detallado en Barranquilla se registraron 26 casos, de los cuales 16 son por modalidad sicarial, 3 en riñas,1 feminicidio,1 en atraco, 2 ocasionados por balas perdidas en acciones sicariales, 2 por establecer y un hecho asociado a extorsión.

Mientras que en el municipio de Soledad se presentaron 16 casos, de los cuales 14 están relacionados con acciones sicariales, otro por atraco y uno por linchamiento.

Arturo García, analista en seguridad ciudadana y violencia urbana, se refiere al fortalecimiento de estructuras criminales en los últimos cinco años, muestra de ello son los constantes enfrentamientos y ajustes de cuentas, que deja víctimas mortales a su paso, algunos de ellos mujeres y en otros casos menores de edad.

Precisamente el más reciente homicidio registrado en Soledad, está asociado a un ajuste de cuentas, donde fue asesinada una mujer de 30 años que recientemente había recuperado su libertad tras haber sido capturada por porte de estupefacientes.

”Aquí, además de las estructuras de tercer nivel que yo he señalado, que se menciona como ‘Papalopez’ y ‘Costeños’, existen estructuras de segundo y primer nivel con un poder oculto, gente que no ha sido capturada, que no tiene antecedentes. Esto lo que permite es que esta gente se mueva libremente sobre el control de los barrios populares”, señaló el analista en temas de seguridad, Arturo García.

Ante este panorama, el general Luis Hernández, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, aseguró de manera preliminar que en esta jurisdicción.

“Estamos muy equilibrados en materia de pérdida de vidas, comparado con el año pasado".

La Policía indicó que se cruzará todas las informaciones recopilada por la institución, la Fiscalía y Medicina Legal para determinar las cifras exactas de muertes violentas este mes.

