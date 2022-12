Allison Vega, reina popular de Cartagena, ¿más bella que la Señorita Colombia?

Allison Vega, la reina de los barrios populares de ‘La Heroica’, se ha robado las miradas de muchas personas en Cartagena y a nivel nacional por su porte, belleza, estilo y rasgos propios de una Señorita Colombia.

Los que han tenido la oportunidad de verla a esta bella comunicadora social afirman que es hasta mucho más bella que la actual soberana de los colombianos.



Allison tiene 21 años

y antes de ganar el título de reina popular representó al barrio José Manuel Rodríguez Torice.

BLU Radio habló con ella y contó detalles de cómo recibe halagos de quienes la señalan como la próxima Señorita Colombia.

¿Le han dicho que podría ser señorita Colombia?

Sobre sus aspiraciones, Allison asegura que, a pesar de tener el apoyo de muchas personas, primero tiene que conocer cómo se representa a pequeñas comunidades antes de saber cómo sería hacerlo para todo un país.

“He tenido el apoyo y la aceptación de muchas personas en la ciudad y me han dicho que les gustaría verme en un reinado nacional, incluso, me sugirieron que no me metiera a un reinado popular sino a uno nacional de una”, relató la reina popular de Cartagena.



“Tendría que prepararme no solo físicamente sino intelectualmente, ya no estaría representando a una comunidad pequeña sino a un departamento”, puntualizó.

¿Cuáles fueron las cualidades que le permitieron llegar a ser la reina de los barrios populares?

La joven periodista consideró que su físico no fue lo que cautivó a los jurados al momento de ser escogida como la nueva reina popular de la capital de Bolívar.

“Yo siempre me encomiendo mucho a Dios y en ese momento le pedí tranquilidad, creo que mi seguridad y mi forma de ser ayudaron. Nunca voy a dejar de ser quien soy, no voy a crear un personaje para agradarle a un jurado porque eso se nota”, reiteró.

Aunque muchos esperan que su nombre se encuentre entre las mujeres que representarían a Colombia en 2020, Allison dice que "aún no es el tiempo".

